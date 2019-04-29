شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بوسي تحيى حفل عيد الربيع بالرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى غدًا المطربة بوسى واحدة من أقوى حفلات أعياد الربيع وذلك داخل نادى الرحاب احتفالاً مع العديد من جمهورها ومن المقرر قيامها بعدد من البروفات الموسيقية استعدادًا للحفل الذى تقدم فيه العديد من المفاجآت لجمهورها.

ومن المقرر أن تصعد بوسى إلى مسرح الحفل فى الساعة الثامنة مساءً وتقوم بغناء العديد من أشهر أغانيها ومنها "آه يا دنيا" و"آلو آلو" و"اجازه" و"تعالى" و"عبده" و"شيكولاتة" وغيرهم العديد من أغانيها .

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