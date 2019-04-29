شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Curse of La Llorona يحقق 66 مليون دولار إيرادات منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "The Curse of La Llorona" إيرادات وصلت إلى 66 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 أبريل الجارى، العمل من إنتاج Warner Bros.
وانقسمت الإيرادات بين 37 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 29 مليون دولار حول العالم.
الفيلم يدور حول أخصائى اجتماعى وأطفاله الصغار الذى يقترب بهم من عالم خارق للطبيعة، وقد يكون أملهم الوحيد في النجاة من غضب La Llorona المميت هو كاهن يمارس بعض الطقوس لإبقاء الشر بعيد عنهم، ليقف على أطراف تتصادم فيها الخوف والإيمان.
الفيلم من بطولة ليندا كارديليني، رومانو كريستو، جيني لين كينشن، ريمون كروز، ماريسول راميريز، باتريشيا فيلاسكيز، شون باتريك توماس، توني اميندولا، ومن إخراج مايكل شافيز، ومن تأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس.
كانت هذه تفاصيل خبر فيلم الرعب The Curse of La Llorona يحقق 66 مليون دولار إيرادات منذ طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.