شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الرعب The Curse of La Llorona يحقق 66 مليون دولار إيرادات منذ طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الرعب "The Curse of La Llorona" إيرادات وصلت إلى 66 مليون دولار منذ طرحه يوم 19 أبريل الجارى، العمل من إنتاج Warner Bros.

وانقسمت الإيرادات بين 37 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 29 مليون دولار حول العالم.

الفيلم يدور حول أخصائى اجتماعى وأطفاله الصغار الذى يقترب بهم من عالم خارق للطبيعة، وقد يكون أملهم الوحيد في النجاة من غضب La Llorona المميت هو كاهن يمارس بعض الطقوس لإبقاء الشر بعيد عنهم، ليقف على أطراف تتصادم فيها الخوف والإيمان.

الفيلم من بطولة ليندا كارديليني، رومانو كريستو، جيني لين كينشن، ريمون كروز، ماريسول راميريز، باتريشيا فيلاسكيز، شون باتريك توماس، توني اميندولا، ومن إخراج مايكل شافيز، ومن تأليف ميكي داتري، توبياس إياكونيس.