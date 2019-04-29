بوسي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): نشرت المطربة الشعبية بوسي عبر صفحتها الشخصية في موقع "انستجرام"، صورًا لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت بوسي في الصور بفستان أنيق من اللون البني، ونالت الصور إعجاب متابعي ومحبي بوسي. يذكر أن آخر أعمال بوسي أغنية "آلو آلو"، وشاركها الغناء فيها المطرب الشعبي محمود الليثي.​

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