شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رفاعى يتعاون مع روان عليان فى "أنا عندى حبيب".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشاعر والملحن محمد رفاعى من وضع الشكل النهائى لأغنية "أنا عندى حبيب" التى تطرحها المطربة الشابة روان عليان نجمة أراب أيداول خلال أيام وسوف يتم تصوير الكليب وعرضه على الفضائيات بعد شهر رمضان.





روان عليان مطربة مصرية فلسطينية شاركت في الموسم الرابع من برنامج المسابقات الشهير "أراب أيدول" عام 2016، وقدمت الأغنية الوطنية "تاريخ وحاضر" بالاشتراك مع المطرب محمد حسن، وكلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع طارق عبد الجابر، وإخراج بتول عرفة.

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