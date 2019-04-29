شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وأوس أوس فى فيلا بالسليمانية مع "هوجان" يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستكمل النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى مسلسله "هوجان"، بديكور فيلا بالسليمانية على الطريق الصحراوى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنان أوس أوس وأحمد فهيم ومحسن منصور وآخرون، ويستمر التصوير فى نفس الديكور حتى الساعات الأولى من الصباح حيث يصور أمام عدد من المشاهد الأكشن الصعبة.

"هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، وياخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وعبير صبري، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".