شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. عاصى الحلانى يشكر الرئيس السيسي من شرم الشيخ.. ويؤكد: مصر أمان العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المئات من السائحين حتى الساعات الأولى من الصباح، حفل شم النسيم، على مسرح أحد الفنادق، والذى أحياه فارس الأغنية العربية، عاصى الحلانى، وقد استقبله الجمهور بالهتافات والورود على أنغام أغنية "بحبك وبغار"، التى تفاعل معها الحاضرون، بعدها قدم "الحلانى" مجموعة من أشهر أعماله التى تغنى بها على مدار مشواره الفنى والتى كانت سببا فى شهرته الواسعة، ومنها "وانى مارق مريت".

وواصل "عاصى" حفله بأغانى "حبيتك وبغار عليك، والهوى طاير، وجن جنونى، والباب عم يبكى، ويا طيور فى العالى"، وأشعل عاصى المسرح برقصة الدبكة اللبنانية على أنغام الطبول بمشاركة السائحين اللبنانيين، ثم تغنى بأغانى مصرية وطنية هى "ويا نسايم الحرية" واختتم الحفل بـ"أحلف بسماها وبترابها".

وقدم عاصى الحلانى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه رجل المواقف، وأن مصر بلد الأمن والأمان وهى بلد كل العرب.



عاصى الحلانى اثناء حفل شم النسيم

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السائحون أثناء حفل شم النسيم بشرم الشيخ



جانب من حفل شم النسيم