لقاء سويدان تحيي ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أحيت الفنانة لقاء سويدان، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، والذي ولد في يوم 28 أبريل عام 1946 بحي السيدة زينب.

ونشرت "لقاء" عبر صفحتها الشخصية على موقع "انستجرام"، مقطع فيديو لها من أحد أعمالها مع الراحل، معلقة: "انهاردة ذكرى ميلاد الأستاذ نور الشريف صاحب بصمة مهمة في معرفة المخرجين بي من خلال الوقوف أمامه كبطلة في مسرحية لن تسقط القدس على خشبة المسرح القومي".

وأضافت: "مسلسل خلف الله.. آخر مسلسل لأستاذي القدير نور الشريف رحمه الله، وغفر له".

والممثل الراحل نور الشريف واحد من أهم صنّاع السينما المصرية، هو ممثل ومخرج ومنتج، يضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "إلحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران".