أول صورة من كواليس الجزء الـ25 لسلسلة "جيمس بوند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام الأكشن والجاسوسية "جيمس بوند" على "انستجرام"، الصورة الأولى من كواليس الفيلم وبدء عمليته الإنتاجية وهو الجزء الأخير الذي سيقوم ببطولته النجم الإنجليزي، دانيال كريج.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلة: "مخرج الفيلم كاري فوكوناجا شاركنا بأول صورة من كواليس الجزء الـ25 من جيمس بوند من جامايكا"، ولاقت الصورة فرحة الملايين من محبي السلسلة العالمية الذين تداولوها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلنت الشركة المنتجة خلال الأيام القليلة الماضية الاستعانة رسميًا بخدمات النجم الأمريكي الحاصل على جائزة الأوسكار، رامي مالك لأن يكون الشخصية المنافسة لجيمس بوند بالجزء الجديد، عقب النجاح الكبير لرامي بفيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody" والذي فاز بـ4 جوائز أوسكار مؤخرًا.