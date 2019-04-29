بالصور- نرمين الفقي تقضي إجازة شم النسيم على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
حرصت الفنانة نرمين الفقي على قضاء إجازة شم النسيم في أحد المدن الساحلية، وشاركت جمهورها بصور لها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور "انستجرام".
وظهرت "نرمين" خلال الصور وهي تجلس على البحر برفقة صديقتها، وعلقت: "عيد فصح سعيد ربنا يسعد أوقاتنا جميعًا".
يذكر أن آخر أعمال الفقي الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"، الذي أعادها بعد غياب عن الدراما التلفزيونية منذ آخر أعمالها مع الفنان الراحل محمود عبدالعزيز في مسلسل "جبل الحلال"، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2014.
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