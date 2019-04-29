كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 أبريل 2019 04:40 صباحاً - بعد أن تركت الممثلة التركية الجميلة جانسو ديري الشهيرة بسيلا منزلها السابق في منطقة "بيبيك" الراقية في الجانب الأوروبي في اسطنبول ،والذي عاشت فيه لسنوات طويلة لمدة 4 أشهر،لتقيم في منزلها الجديد بمنطقة "كانديلي" ، لم تشعر فيه بالراحة والإسترخاء الذي تسعى إليه،وكما توقعته عند تغييرها مكان سكنها. وعندما علمت أن منزلها القديم ما زال شاغراً لم يستأجر من أحد بعد،قررت العودة إليه.



وبينما كانت تدفع إيجاراً شهرياً قدره 6500 دولار أي ما يساوي 37 ألف و215 ليرة تركية،استأجرت الشقة مجدداً بإيجار شهري قدره 24 ألف ليرة تركية،وبهذا تكون عودة مربحة لها لشقتها القديمة،لتوفيرها مبلغ 13 ألف ليرة تركية شهرياً.



وبدأت من الآن قبل ارتباطها بأي عمل فني جديد في تنسيق ديكورات جديدة أنيقة له.

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كانت هذه تفاصيل خبر جانسو ديري تعود إلى منزلها القديم بعد تركه بـ 4 أشهر لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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