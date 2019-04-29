كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 03:57 صباحاً - نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مجموعة فيديوهات من إحيائها احد الحفلات الخاصة وذلك عبر حسابها على انستغرام. وعلقت دنيا بطمة على احد الفيديوهات والتي ظهرت ترقص فيه قائلة: “فصلة رباعية الأبعاد مع فرقتي “. غير ان بعض متابعي دنيا بطمة اتهمها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية ميريام فارس في هذه الحركات فيما نصحها اخرون بالابتعاد عن الرقص والتركيز على الغناء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وصلة رقص لـ دنيا بطمة على طريقة ميريام فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.