شاهد.. هيفاء وهبي في كواليس “الواد سيد الشحات”

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 03:57 صباحاً - نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة صور من كواليس مشاركتها في المسلسل المصري “الواد سيد الشحات”. وظهرت هيفاء وهبي في الصور مع احمد فهمي وهنا الزاهد وباقي فريق العمل وعلقت قائلة: “مبسوطه كتير اني كنت معكم بحلقة من مسلسل #الواد_سيد_الشحات شكراً جندي شكراً فهمي وتوتا وهنا وكل طاقم العمل…بجد ضحكت معاكم اوي “. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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