شاهد.. سما المصري ترمي حذائها على “شيخ الحارة”!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 03:57 صباحاً - كشفت قناة القاهرة والناس، عن “برومو” ثالث مواسم برنامج “شيخ الحارة”، الذي تقدمه المذيعة بسمة وهبة في السباق الرمضاني المُقبل.

ونجح “شيخ الحارة”، الشخصية المجهولة في البرنامج والذي يكشف أسرار في حياة الضيوف الشخصية، في استفزازهم وهاجمه البعض ووصفوه بـ”السخيف” للحديث في أمور لا تعنيه.

قالت له ياسمين الخطيب “خليك لطيف عشان نتعرف بعد الحلقة”، أما غادة إبراهيم فهاجمته “انت مش من حقك تدخل بيتي وتعرف أسراري”، وهدده أحد الضيوف لم يتبين شكله في “البرومو”: “والله العظيم لو انت قدامي دلوقتي لأديك بالجزمة”.

ويكشف الفنان أحمد آدم في الحلقة عن فنان يعرف عنه آدم مواقف إذا قالها ستجعل الجمهور يكرهه “أحلف على المصحف شفت مواقف قدامي تكره فيه الناس في ليلة”، وهاجم المطرب أحمد سعد في حلقته كل زوجة تتحدث عن زوجها بشكل غير جيد، حتى لو كانت مدة ارتباطهما يوم واحد، وفي لقطة قررت الفنانة رانيا يوسف الاعتذار عن عدم استكمال تصوير الحلقة، وقامت سما المصري بإلقاء حذائها في اتجاه شيخ الحارة.

“البرومو” كشف عن استضافة نجوم الفن وكرة القدم والسياسة، ومن بينهم “ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد آدم، ليلى غفران، رانيا يوسف، سما المصري، ياسمين الخطيب، أحمد سعد، آيتن عامر”.