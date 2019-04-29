لماذا غيرت شرادا كابور اسمها على وسائل التواصل الاجتماعي؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

غيرت النجمة الهندية شرادا كابور Shraddha Kapoor اسم المستخدم الخاص بها إلى أروهي “Aarohi” وهو الأمر الذي يتزامن مع مرور ست سنوات على فيلمها الرائج Aashiqui 2، حيث “اروهي” هو اسم شخصيتها التي ظهرت بها في الفيلم.

تشعر الممثلة بالحنين إلى دورها في الفيلم المميز، الذي قوبل بعاصفة من الاعجاب والاشادة، من الجميع وبسبب قصته الجديدة التي قدمت أطياف المجتمع في جميع أنحاء البلاد.

تم إطلاق Aashiqui 2 قبل ست سنوات، ولكن شخصية أروهي ‘Aarohi لا تزال جديدة في عقول الناس، حيث احتفل بتلك الشخصية جميع المعجبين بها وهم يحتفلون بعيد # 6 YearsOfAarohi، لذلك غيرت اسم المستخدم الخاص بها والذي أعادنا جميعًا إلى قصة الحب الشهيرة.

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بدأت كابور مؤخرًا تصوير مشاهد فيلمها الجديد Saaho في مومباي، بطولة النجم بارباس Prabhas. أيضًا، أنهت الممثلة جدول أعمالها في لندن في فيلم Street Dancer وستمضي قدمًا في الجدول التالي قريبًا.

تتنقب الممثلة أيضًا من مجموعة إلى أخرى، في شخصيات متنوعة، حيث تلعب شرادا كابور شخصيات مختلفة هذا العام ولديها بالفعل أربعة أفلام في صندوقها.

ستشاهد شرادا في Saaho في تجسيد مليء بالحركة حيث تقوم بدور شرطي، وكذلك تختبر براعتها التمثيلية مع أدوار مزدوجة لطالبة جامعية وكذلك امرأة في منتصف العمر.