انتحار 3 فتيات مصريات من أسرة واحدة.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتحرت 3 فتيات من أسرة واحدة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة المصرية، بتناول أقراص حفظ الغلال السامة، وذلك لمرورهن بظروف نفسية سيئة بسبب الخلافات الأسرية؛ ما دفعهن إلى التخلص من حياتهن بهذه الصورة.

مستشفى كفر الدوار العام كان قد أخطر السلطات بوصول “إ.م.ف” 17 سنة طالبة، و”د.س.ع” 15 سنة بنت خالتها جثتين هامدتين لتناولهما حبوب حفظ الغلال السامة ما أدى إلى مصرعهما فى الحال،

Advertisements

كما ورد بلاغ من المستشفى أيضا بوصول “أ.م.ف” 12 سنة طالبة شقيقة الضحية الأولى جثة هامدة لتناولها حبوب سامة لحفظ الغلال، ما أدى إلى مصرعها في الحال حزنا على وفاة شقيقتها وابنة خالتها، وتم نقل جثث الفتيات الثلاثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار.

ووفقا للتحريات الأمنية الأولية فإن سبب إقدام الفتيات على الانتحار هو تعرضهن لضغوط نفسية بسبب وجود خلافات أسرية، فيما نفت والدة الفتاة الأولى وجود شبهة جنائية في الواقعة، مؤكدة تناول ابنتها وبنت خالتها قرصا ساما لحفظ الغلال بطريق الخطأ كما نفت وجود خلافات أسرية وراء الحادث.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق، كما تم انتداب فريق من النيابة العامة بكفر الدوار لمعاينة الجثث وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة.