- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعلنت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه، حملها في مولودها الثالث، واختارت أن تزف الخبر السعيد لمحبيها بصورة طريفة.
ريما نشرت صورة تجمعها بطفليها «ريما وجوزيف»، واستعرضت انتفاخ بطنها جراء حملها، وكتبت معربة عن شدة سعادتها وحماسها لرؤية مولودها الثالث: «يمتلئ قلبي بالسعادة والإثارة، تكبر أسرتنا، وهذا أكثر مما كنت أتمنى، شكراً يا الله، شكراً لك من كل قلبي على زوجي، ابنتي، ابني، وبركتنا الجديدة»، ولم تنس زوجها بجملة رومانسية، غازلته فيها، حيث كتبت: «أحبك حبيبي».
المنتج الفني وسيم صليبي، زوج ريما، نشر أيضاً صورة جديدة، ظهر فيها يحتضن زوجته من الخلف واضعاً يده على بطنها المنتفخ، معلناً حملها بجملة طريفة كتب فيها: «لقد فعلناها مرة اخرى، سأظل دائماً سنداً لك، لأني أعلم أنك ستكونين هكذا دائماً».
يُذكر أن ريما فقيه احتفلت بزفافها على وسيم صليبي مايو 2016، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى «ريما» 26 يناير 2017، في الوقت الذي انجبت فيه ريما مولودهما الثاني «جوزيف» مارس 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر ريما فقيه تعلن عن حامل بمولودها الثالث.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.