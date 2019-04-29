نيرمين الفقي تغازل جمهورها من على الشاطئ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي إلى إحدى المدن الساحلية لقضاء أجازة شم النسيم مع عدد من أفراد أسرتها.

نيرمين الفقي نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام»، ظهرت فيها بملابس البحر الملفتة والناعمة، والتي أظهرت جمالها الساحر.

الفنانة المصرية تمنت لجمهورها عيد شم نسيم سعيد، بينما ظهرت في صور أخرى مع واحدة من أقاربها.

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جمهور نيرمن تغزل فيها من خلال عدد كبير من التعليقات، وتمنى الجمهور لها السعادة، وحسدتها الفتيات على جمالها المستمر.

نيرمين أصبحت أكثر نشاطا على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، حيث تنشر صورها باستمرار كما كشفت عن صور لها من فترة الطفولة والمراهقة.

جميلة الدراما حققت نجاحا كبير من خلال مسلسل «أبو العروسة»، والذي تم عرض الجزء الثاني منه منذ شهور، وقدمت دور «عبير».

المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، أحمد صيام، ولاء الشريف، محمود حجازي، كارولين عزمي، محمد عادل، وحظى بنسبة مشاهدة عالية فور عرضه، وينتظر الجمهور جزء ثالث منه.