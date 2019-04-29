حنان مطاوع تحتفل بشم النسيم مع زوجها والعائلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شاركت الفنانة المصرية حنان مطاوع جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

حنان نشرت صور لها برفقة زوجها المخرج أمير اليماني، وكان معهما أفراد عائلة زوجها وعدد من الأصدقاء، وعلقت قائلة: «شم النسيم والرنجة والفسيخ وجوزي والحبايب».

الفنانة المصرية ظهرت في الصور بلوك كاجوال بسيط ورفعت شعرها، وظهرت في لقطات رومانسية مع زوجها، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي تمنى لها السعادة.

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حنان مطاوع احتفلت بزفافها على أمير اليماني في سبتمبر عام 2016 بعد أن أعلنت خطوبتها في نوفمبر الذي يسبقه، وحضر حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الوسط الفني ومنهم إلهام شاهين وهالة صدقي ومحمد رياض.

الفنانة المصرية قالت عن زوجها إن علاقتهما بدأت بصداقة عادية، ولكنه لم يسمح لها بأن تتهرب ولم يترك لها مجالا للرفض، فلم يكن أمامها حلا سوى الموافقة على الزواج.

حنان مطاوع تشارك في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل «لمس أكتاف»، والذي يقوم ببطولته ياسر جلال، وفتحي عبدالوهاب.