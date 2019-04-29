أحمد الفيشاوي يحتفل بعيد زواجه ويشعل «أنستجرام» بصورة مع زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري أحمد الفيشاوي بعيد زواجه الأول مع زوجته ندى الكامل عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

الفيشاوي نشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الخاص، وظهر فيها عاري الصدر يحتضن زوجته ويقبلها، وكتب معلقا: «في عيد زواجنا الأول أتمنى أن نعيش إلى الأبد معا ونموت معا».

الفنان المصري أثار عاصفة من التعليقات بسبب صورته مع زوجته، واتهمه عدد من الجمهور بهوسه بلفت النظر بسبب صورة مع زوجته، بينما هنأه عدد من جمهوره بعيد زواجه.

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وقد ترددت عدد من الشائعات منذ أسابيع عن انفصال الفنان عن زوجته، بعد أن قام الفيشاوي بحذف صوره معها، ولكنه حرص على نفي الشائعات بتهنئتها بعيد ميلادها.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد كشف عن ارتباطه عاطفيا بـندى في شهر يونيو الماضي، بعد العديد من الأنباء التي تناولت أنه ارتبط بفتاة من خارج الوسط الفني، وأقيم احتفال بسيط بزواجهما في الجونة أثناء إقامة مهرجان الجونة السينمائي في سبتمبر الماضي.

الفيشاوي الصغير ارتبط أكثر من مرة وانتهت زيجاته كلها بالفشل، وله ابنة واحدة اسمها لينا من زوجته الأولى هند الحناوي، والتي تزوجها عرفيا.