نقل الفنان كريم عفيفي إلى المستشفى.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تعرض الفنان الشاب ونجم «مسرح مصر» كريم عفيفي لأزمة صحية استدعت نقله على الفور إلى المستشفى.

كريم تعرض لإغماءة مفاجئة أثناء تصوير مشهد بمسلسل «فكرة بمليون جنيه»، وتم نقله للمستشفى، وتبين تعرضه لضربة شمس، وتم عمل الاسعافات اللازمة له.

الفنان الشاب على ربيع نشر صورة له من داخل المستشفى مع كريم عفيفي، وعدد من الفنانين الشباب، وكتب معلقا: «جت سليمة الحمد لله كله يهون عشان فكرة بمليون جنيه الف سلامة يا كيمو ضربة شمس حلوة».

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الفنان الشاب استقبل عدد كبير من التعليقات التي تمنت له الشفاء العاجل، وكان من بينهم تعليق الفنانة أيتن عامر التي كتبت: «ألف سلامة يا كيمو الشغلانة هتخلص علينا»، وتمنت له الفنانة بدرية طلبة أيضا الشفاء العاجل.

كريم عفيفي هو أحد نجوم «مسرح مصر» لفت إليه الأنظار بخفة دمه، وشارك في عدد من الأعمال الفنية، وحقق نجاحا ملحوظا من خلال مسلسل «رمضان كريم».

مسلسل «فكرة بمليون جنيه» سيتم عرضه في شهر رمضان، ويشارك ببطولته علي ربيع، صابرين، سهر الصايغ، والطفل احمد السيسي، وصلاح عبدالله.