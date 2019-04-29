مي نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

أحيت الفنانة المصرية مي نور الشريف ذكرى ميلاد والدها الفنان الراحل نور الشريف، والذي يوافق يوم 28 إبريل.

مي نشرت مجموعة صور جمعتها بوالدها الراحل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة مؤثرة له، عبرت فيها عن حبها واشتياقها الشديد له.

الفنانة المصرية كتبت: “واحشني جدا جدا جدا... نفسي اقعد في حضنك و أحكيلك حاجات كتيرة و أخد بنصيحتك عيدك في الجنة يا حبيبي الفاتحة #نورالشريف #نور_الشريف #حبيبي_دائما”.

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والفنان نور الشريف من مواليد 28 إبريل عام 1946، وبدأ حياته الفنية عام 1967 عقب تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول علي دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

وتزوج نور الشريف من الفنانة بوسي واستمر زواجهما لمدة طويلة حتى انفصلا عام 2006، ثم عادا لبعضهما مرة أخري نهاية عام 2014، ولهما ابنتين هما سارة والفنانة مي نور الشريف.

ومن أهم أعمال نور الشريف السينمائية: “حبيبي دائما”، “سواق الأتوبيس”، “كتيبة الإعدام”، “دم الغزال”، “عمارة يعقوبيان”، وغيرها.