أحمد آدم يتعرض لحادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري أحمد آدم لحادث سير خطير، تسبب في تهشم الجزء الخلفي من سيارته.

آدم نشر صور سيارته المحطمة، على أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأرفق الصور بتعليق قال فيه: “قدر الله وما شاء فعل وواقف في إشارة واللي حصل حصل يالا الحمد لله”.

جمهور الفنان المصري أمطروه بالكثير من التعليقات، وحمدوا الله على سلامته.

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من ناحية أخرى، عرض للفنان المصري أحمد آدم مؤخرًا فيلم «قرمط بيتمرمط»، وهو من بطولة الفنان أحمد آدم، والفنانة مي سليم، والفنان وليد فواز، والفنانة دينا فؤاد، والفنان بيومي فؤاد، والفنانة انتصار، وهو من إخراج أسد فولادكار.

والجدير بالذكر أن شخصية القرموطى الشهيرة قدمها الفنان أحمد أدم لأول مرة فى حلقات برنامجه التليفزيونى الشهير “سر الأرض” عام 1994.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم النجم المصري أحمد آدم، والذي يحمل اسم ” قرمط بيتمرمط”، قد اوقفت تصوير العمل بسبب الديكورات وانشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الرمضانية، وذلك قبل أن يتم الانتهاء مؤخرا من تصوير باقي أحداث العمل.