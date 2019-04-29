الموت يفجع هنا الزاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فجعت الفنانة المصرية هنا الزاهد بوفاة أحد أصدقائها المقربين لها.

الفنانة المصرية نشرت صورة لصديقها الراحل، والذي يدعى “مروان مختار”، وذلك على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ونعته بكلمات حزينة.

هنا كتبت: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله صديقي مروان مختار .. ربنا يرحمه اطلب من كل واحد عندي الدعاء له ويقرا الفاتحة على روحه”.

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يذكر أن الفنانة المصرية هنا الزاهد تشارك في رمضان 2019 بمسلسل “الواد سيد الشحات” وهو أول عمل يجمعها بخطيبها الفنان احمد فهمي.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد عبد الرحمن، كما يظهر مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة “سينرجي”، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور قصة المسلسل في اطار كوميدي حول شاب فقير يتزوج من فتاة غنية، ويتعجب الناس من هذا الزواج وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمن يطاردونه بسبب مبلغ 6 ملايين جنيه قام أحد أفراد عائلته بالنصب عليهم وأخذ المبلغ ويحاولون استراداد المبلغ منه.