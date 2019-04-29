أحمد شيبة يشعل حفل زفاف شقيق المطرب حمزة الصغير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل المطرب المصري حمزة الصغير بزفاف شقيقه محمد الصغير فى حضور نخبة كبيرة من الفنانين ونجوم المجتمع والشخصيات العامة.

وكان من بين الحضور كل من مطرب المهرجانات عمرو الجزار، والفنان وائل علاء، وجنا المغربية، وأحمد عامر، ومنة محمد، والإستايلست فريد عادل، والمنتج عادل روما، وأحمد الأسمر، والنائب أحمد الشرقاوي، والنائب نبيل الجمل، وغيرهم من الحضور.

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وأحيا الحفل المطرب الشعبي أحمد شيبة، والذي قدم على مدار أكثر من ساعة ونصف نخبة كبيرة من أشهر أغانيه، كما شارك في إحياء الحفل كل من المطرب رضا البحراوي، والمطرب أحمد عامر

واستمر حفل الزفاف حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

يذكر أن الفنان حمزة الصغير، كان قد قدم عدد من الأغاني الشعبية منها أغنية “يا ناكر خيري” وأغنية “كله يهيص”، بالإضافة إلى عدد من تترات المسلسلات والأفلام، أبرزها أغنية “البطة” من فيلم “ظرف صحى” وأغنية “كريز على توت” من فيلم “البرنسيسة”، وأغنية ” ولعة “، وأغنية هيصة “، وغيرها.