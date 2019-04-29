حليمة بولند تعترف: عملية تجميل شوهت وجهي.. وتعرضت للتحرش في لندن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن عمليات التجميل التي خضعت لها، مؤكدة إن إحدى هذه العمليات تسببت في تشويه جمالها.

حليمة قالت، خلال استضافتها في برنامج The Plane، إنها تعتبر إجراءها لعملية “الغمازة” تسببت في تشويه وجهها، وعبرت عن رغبتها في التخلص منها ولكنها تخشى أن تترك آثر على وجهها فيزداد الوضع سوءاً.

الإعلامية الكويتية أكدت أن أهلها انزعجوا بشدة بعد إجرائها هذه العملية، لأنها تسببت في تشويه وجهها بنفسها بهذه الخطوة.

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ونفت حليمة أن تكون قد خضعت لعملية تجميل تحتاج لأخذ بنج كلي، لكونها تخشى منه بشدة لهذا تتجنبه، مؤكدة أنها خضعت للإجراءات التجميلية المعتادة مث أي امرأة، مثل حقن البوتوكس وديرما بن وغيرها.

ومن ناحية أخرى، كشفت حليمة خلال الحلقة، إنها تعرضت للتحرش خلال تواجدها في لندن وحضورها إحدى المباريات هناك، كما كشفت أنه تمت سرقتها أثناء إقامتها مع صديقتيها في إحدى الفيلات في فرنسا.

وكانت حليمة بولند قد اقامت حفل عيد ميلاد ضخم لابنتها “ماريا”، والتي أتمت 7 سنوات من عمرها، وقد شاركت جمهورها بمقطع فيديو، استعرضت خلاله التجهيزات الضخمة للحفل، والذي احتوى على ألعاب متنوعة وورشات علمية ومسابقات للأطفال.

كما خصصت الإعلامية الكويتية مكان للأطفال للاعتناء بأظافرهم، بالغضافة إلى جلسات التدليك والمكياج، وهو ما عرضها للكثير من الانتقادات.