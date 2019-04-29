ريهام سعيد توجه رسالة لشريف مدكور: كم أنت قوي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الإعلامية المصرية ريهام سعيد إعجابها الشديد بقوة زميلها الإعلامي شريف مدكور بعد علمه بإصابته بالسرطان، وإصراره على الاستمرار في تقديم برنامجه على الرعم من مرضه.

ريهام نشرت صورة جمعتها بشريف، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت له رسالة بقولها: “بيشتغل دلوقتي حالا حتي بعد ما عرف حالته الصحيه كم انت قوي يا زميلي.. ان شاء الله تقوم بالسلامه”.

وكان شريف مدكور قد قرر استكمال تقديم برنامجه “4 شارع شريف” على قناة “الحياة”، وفي أول ظهور له بعد مرضه، حرص على توجيه الشكر لكل من سأل عنه وتمنى له الشفاء.

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شريف قال إنه خضع لفصح طبي بالمنظار على الأمعاء، يوم الثلاثاء الماضي، ونشر صورته من داخل المستشفى وقتها، وفوجئ بتلقيه آلاف الرسائل من أصدقائه بالإضافة إلى المكالمات الهاتفية من الكثيرين للاطمئنان على حالته، ووجه لهم الشكر جميعا.

الإعلامي المصري كشف المزيد من التفاصيل عن مرضه، حيث أكد أن التحاليل كشفت أنه مصاب بورم خبيث وليس حميد، وأنه سيخضع لعملية جراحية في أول أسبوع من شهر رمضان لإزالته تماما.

وأضاف: “طول عمري كنت أشجع ضيوفي بالبرنامج الذين أصيبوا بالسرطان، وكنت أقول لهم أنه مثل الانفلونزا تماما، ويمكنهم التغلب عليه، ولكن وضعني الله في نفس الاختبار، وقررت أن أمارس عملي بشكل طبيعي، خاصة وانني لا أعاني من أوجاع بسبب الورم”.

وأكد الإعلامي المصري أنه تلقى خبر إصابته بالسرطان بقوة، وأنه سيقضي عليه بإيمانه بالله وبقوته وعزيمته.