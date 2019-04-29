محمد عبده يحيي حفل غنائي كبير في دار الأوبرا المصرية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا فنان العرب، الفنان السعودي محمد عبده، حفل غنائي كبير في دار الأوبرا المصرية.

فنان العرب بدأ حفله الغنائى، بقصيدة “أحلى خبر”، وهي من كلمات نزار قباني وألحان طلال وتوزيع يحيى الموجى، وبعدها قدم أغنية “أنا من أكون” من كلمات فايق عبد الجليل وألحان طلال وتوزيع مجدى فؤاد.

وأطرب عبده جمهوره بأغنيات ألبومه الجديد الذي حمل عنوان “يا غافية قومي” الذي لحن كل أغانيه الموسيقار د. طلال، مع مجموعة متميزة من الشعراء، بإشراف خالد أبو منذر.

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ورفع الحفل شعار “كامل العدد”، وذلك وسط تفاعل عدد كبير من محبيه.

وألبوم «يا غافية قومي» يضم 12 أغنية من ألحان الموسيقار طلال، كما تعاون فيه مع الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي كتب كلمات 4 أغاني في الألبوم، وهم «يا غافية قومي»، «أنا سمعت اسمك»، «مريت»، «أبيك»، بالإضافة للشعراء دايم السيف وفهد عافت، وعدد من أشهر الموزعين في العالم العربي.

وكان محمد عبده قد شارك مؤخرا في أوبريت «تدلل يا وطن» مع النجمين راشد الماجد ومزعل فرحان، والأوبريت من كلمات فهد عافت، وألحان الموسيقار طلال.