شيرين عبدالوهاب تحيي أولى حفلاتها بالرياض بإطلالة تخطف الأنظار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب أول حفل غنائي لها، بالعاصمة السعودية الرياض، مساء السبت 27 إبريل، وسط حضور جماهيري كبير.

الفنانة المصرية بدأت فقرتها الغنائية بأغنية “نساي”، ثم وجهت كلمة للجمهور، بقولها: “النهاردة من من أحلى أيام حياتي.. والسعودية منورة ديما بأهلها الكرام”.

ثم أشعلت شيرين الحفل بباقة من أجمل أغانيها، منها: أغنية “كده يا قلبي”، وأغنية “حبيته وبيني وبين نفسي”، واللتان قدمتهما وهي جالسة على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور بالتصفيق وترديد كلمات الأغاني معها.

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وتألقت شيرين في الحفل بإطلالة خطفت الأنظار، حيث ارتدت فستان منفوش من أسفل جمع بين اللونين الأبيض والبيج، وصفته الفنانة بأنه “فستان العيد”، حيث قالت: ” أنتم حلوين قوي .. وأنا لابسه فستان العيد”، ثم قدمت “ما شربتش من نيلها” وسط تفاعل كبير من الجمهور.

ومن ناحية أخرى تنتظر شيرين التقرير النهائي من اللجنة التي حققت معها في نقابة الموسيقيين المصرية على خلفية تصريحاتها في إحدى الحفلات بدولة البحرين واعتبرها البعض أنها مسيئة لمصر، وتدعوا للتدخل الأجنبي في أمورها الداخلية.

وكشف علاء سلامة، رئيس لجنة العمل وعضو لجنة التحقيق بنقابة المهن الموسيقية، تطورات التحقيق مع شيرين داخل النقابة قائلًا: «إن هناك خمس عقوبات يمكن أن تتعرض شيرين عبدالوهاب لأي واحدة منها، وهى الإنذار، أو اللوم، أو غرامة مالية، أو وقف عن العمل لمدة لا تتعدى السنة، أو الشطب النهائي، ولكنها غير مهددة بالشطب النهائي من النقابة».