شكرا لقرائتكم خبر عن 644 مليون دولار حصيلة إيرادات فيلم Avengers: Endgame والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق الجزء الرابع والمنتظر من سلسلة أفلام مارفل Avengers: Endgame إيرادات وصلت إلى 644 مليون دولار في افتتاحية الفيلم منذ طرحه بداية من يوم 24 أبريل الجارى في مصر وبعض الدول حول العالم، ومن ثم وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 26 من نفس الشهر.

وأنقسمت الأيرادات بين 157 مليون دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و487 مليون دولار حول العالم، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم أول مليار في فترة قصيرة.

ودارت أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة عن مواصلة "Avengers" وحلفائهم حماية العالم من تهديدات كبيرة التى تجسدت بظهور "ثانوس"، الطاغية الجديد القادم من الظلال الكونية يبث الخوف فى المجرات، وهدفه هو جمع الأحجار الـ 6 اللانهائية ليبلغ قوة لا محدودة، مما يضع الجميع أمام معركة فاصلة يتوقف عليها مصيراﻷرض، والتى اختتمت بهزيمة المنتقمين واختفاء عدد كبير منهم فى ظروف غامضة.

واستطاع الجزء الأخير من السلسلة الذى جاء بعنوان Avengers: Infinity War أن يتصدر قائمة أكثر الأفلام تحقيقا للإيرادات عام 2018 بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار و350 مليون دولار فى دور العرض حول العالم.