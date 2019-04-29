شكرا لقرائتكم خبر عن موقف كوميدى بين الفنانين صلاح السعدنى والراحل نور الشريف.. اعرف ماذا حدث؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الفنان أحمد السعدنى ، صندوق الذكريات، حيث نشر موقفا كوميديا بين أبيه الفنان صلاح السعدنى والفنان الراحل نور الشريف، فى أحد اللقاءات التلفزيونية، وذلك فى ذكرى ميلاده.

ويبدو أن الفنان صلاح السعدنى، كان يدير حوارا فى أحد اللقاءات التلفزيونية، يحمل اسم "لقاء الذكريات" حيث قال:"كان بداية العلاقة التى دامت لأكثر من عشرين عاما بصراحة، أنت فاكر يوم ما عزمتنى على الفطار .. ودخلت وفتحت لى الباب الحاجة عمتك .. وتهللت لأنها كانت صحبتى ورحبت بى ..وبعدين لما شوفتنى تغير لون وجهك .. وافتكرت أنك كنت عازمنى".

رد الفنان نور الشريف:"كنت عازمك بس ما فيش أكل .. نسيت أقول لعمتى تطبخ " فيضحك الفنان صلاح السعدنى قائلاً:"لقينا عندكم فول بقوطه".