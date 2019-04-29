شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حمادة هلال يحيى حفلا داخل نادى الشمس ضمن احتفالات شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى اليوم النجم حمادة هلال حفلا غنائيا داخل نادى الشمس بمنطقة مصر الجديدة احتفالاً بعيد شم النسيم مع جمهوره ومن المقرر أن يقدم من خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه القديمة والحديثة وآخرها أغنية "أشرب شاى" التى حققت نجاحًا كبيرًا.

حمادة هلال مشغول حاليًا بتصوير مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة "سينرجى"، وبطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، وآيتن عامر، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وحمزة العيلى، وأحمد كرارة وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى مع وجود بعض الكوميديا.

ويظهر حمادة هلال فى دراما رمضان المقبل للعام الثالث على التوالى بعدما قدم العام الماضى مسلسل "قانون عمر" تأليف فداء الشندويلى وإخراج أحمد شفيق، والعام قبل الماضى مسلسل "طاقة القدر" تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد مصطفى، فيما كان أول بطولة لها فى الدراما خلال مسلسل "ولى العهد" الذى تم عرضه فى شهر رمضان من عام 2015 من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد النقلى.