شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. الفنانة أمينة تدخل مسرح فندق مستقلة الحنطور بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الفنانة أمينة مسرح أحد الفنادق فى مدينة شرم الشيخ، مستقلة حنطور يجره حصان، وذلك خلال إحياء حفلها الغنائى بمسرح الفندق خلال احتفالات المدينة بأعياد شم النسيم. ويحضر الحفل عدد كبير من السائحين الأجانب والعرب والمصريين للاحتفال شم النسيم، والذين تفاعلوا بالرقص والتصفيق مع أغنيات الفنانة أمينة.

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