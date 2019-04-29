شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة شازموفرز تختتم مهرجان ليالى الربيع فى طابا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت فرقة شارموفرز الفاصل الثانى من حفل ختام مهرجان ليالى الربيع فى طابا والذى يقام للعام الثالث على التوالى لتنشيط السياحة فى جنوب سيناء، وقدمت الفرقة عدد من الأغانى التي تفاعل معها الجمهور، منها "ميكي" و"هيبتا" و"البوكسر" و"5 سنتى".

وكانت فرقة اوتوستراد الأردنية أحيت الفاصل الأول من حفل ختام مهرجان ليالي الرببع فى طابا، حيث قدمت الفرقة أجمل أغنياتها الشهيرة والتى لاقت تفاعل كبير من جمهور الحفل الذي ضم العديد من الجاليات العربية ومنها "احنا انحسبنا، وكل يوم، وشوي شوى ومش قادر وغيرها من الأغنيات.