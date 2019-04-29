شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أول فيديوهات لـ أنغام خلال إحيائها حفل دار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة أنغام على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، وقدمت باقة من أغانية القديمة والحديثة، وعددا من أغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا"، والذى حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه خاصة من حيث عدد المشاهدات.

وتداول محبو المطربة أنغام فيديوهات خلال إحيائها حفلها بدار الأوبرا المصرية، حيث غنت أغانى ولا دبلت، هدنة، نزوة، حالة خاصة جدا.

يذكر أن أنغام فازت بلقب أفضل مطربة عربية بحفل جوائز "الموريكس دور"، الذى أقيم فى بيروت الأيام الماضية، واستلمت الجائزة بحضور زوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم.

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وكانت أنغام قد طرحت ألبومها الأخير بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الألبوم 14 أغنية، هى كالتإلى: "حالة خاصة جدًا" ، و"هتقول لربنا إيه" ، و"حبايبنا" ، "على حسك فى أيامى" ، "ولا دبلت"، "متطمنة" و"ياريتك فاهمنى" ، و"بقول نسياك" ، و"نزوة" ، و"بتوصفنى بتكسفنى" ، و"هدنة" ، و"أساميك" ، و"ليلى" ، و"هبدأ من الآخر".