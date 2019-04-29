كريم محمود عبدالعزيز يروج لـ"شقة فيصل" بصورة من الكواليس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
يواصل الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الترويج لمسلسله الجديد "شقة فيصل"، المقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل، بنشر صورة جديدة من الكواليس عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".
وعلق كريم على الصورة: "ميزو القناص شقة فيصل رمضان 2019"، ولاقت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي كريم على حسابه.
وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتقابل 4 شباب ويتأثر كلًا منهم بمواقف الآخرين، فيسعون معًا لتحقيق حلمهم وبلوغ غايتهم، ويشارك كريم البطولة كلاً من أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، مي القاضي، أحمد فتحي، ندى موسى، تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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