"شنطة سفر" نسرين طافش و"كاجوال" إيمي سلطان.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - الخليج 365:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لهؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

مايا دياب

نشرت الفنانة مايا دياب صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة ومميزة، نالت إعجاب الجمهور.

منى ممدوح

نشرت الفنانة منى ممدوح صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، نالت إعجاب الجمهور.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بالمايوه على البحر.

ساموزين

نشر الفنان ساموزين، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة جديدة له يقف وسط الورود. ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

آيتن عامر

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نشرت الفنانة آيتن عامر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة في أحدث جلسة تصوير لها.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

شذى حسون

نشرت الفنانة شذى حسون صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية أنيقة على البحر، في أحدث جلسة تصوير لها.

إيمي سلطان

نشرت الراقصة إيمي سلطان صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، نالت إعجاب الجمهور.

إيمي سالم

نشرت الفنانة إيمي سالم صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال في أحد الشوارع.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية تمسك في يدها حقيبة سفر. ​