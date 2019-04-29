توتا والزاهد يعلقان على انضمام هيفاء وهبي لـ"الواد سيد الشحات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعرب الفنان محمد عبد الرحمن والفنانة هنا الزاهد عن سعادتهم بمشاركة النجمة هيفاء وهبي في مسلسل "الواد سيد الشحات"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

نشر محمد عبد الرحمن الشهير بـ "توتا"، صورة له مع هيفاء، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، وكتب: "السنة دي هتولع نار انتظروا هيفاء في مسلسل الواد سيد الشحات".

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وشاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها صورًا جمعتها بهيفاء، وكتبت باللغة الإنجليزية: "انتظروا الجميلة من الداخل إلى الخارج هيفاء وهبي، في الواد سيد الشحات رمضان 2019".

وتشارك الفنانة هيفاء وهبي ضيفة شرف في مسلسل "الواد سيد الشحات"، الذي يخوض به الفنان أحمد فهمي السباق الرمضاني المُقبل.

"الواد سيد الشحات" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، مصطفى بسيط، محمد أسامة "أوس أوس".