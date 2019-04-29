محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:
تصوير - علاء أحمد:
بدأت الفنانة أنغام مساء اليوم الأحد، حفلها الغنائي الساهر، الذي يقام في ساحة دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع.
حيت أنغام جمهورها قائلة: "أوقات بتيجي عليا لحظات باحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة".
وأضافت: "النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة بمناسبة أعياد الربيع، باشكركم وأشكر هاني فرحات والأساتذة الموسيقيين على وقفتكم معايا".
وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "حالة خاصة جدًا"، وقدمت بعدها "ياريتك فاهمني" التي قوبلت بالتصفيق 3 مرات أثناء غنائها.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام لجمهور حفلها: "ساعات بحس إني مش محظوظة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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