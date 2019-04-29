أنغام لجمهور حفلها: "ساعات بحس إني مش محظوظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفي حمزة:

تصوير - علاء أحمد:

بدأت الفنانة أنغام مساء اليوم الأحد، حفلها الغنائي الساهر، الذي يقام في ساحة دار الأوبرا المصرية، بمناسبة احتفالات الربيع.

حيت أنغام جمهورها قائلة: "أوقات بتيجي عليا لحظات باحس إني مش محظوظة وبتعدي عليا أيام صعبة".

وأضافت: "النهاردة سعيدة قوي وأنتوا معايا في الحفلة بمناسبة أعياد الربيع، باشكركم وأشكر هاني فرحات والأساتذة الموسيقيين على وقفتكم معايا".

وافتتحت أنغام الحفل بأغنية "حالة خاصة جدًا"، وقدمت بعدها "ياريتك فاهمني" التي قوبلت بالتصفيق 3 مرات أثناء غنائها.​