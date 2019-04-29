صلاح عبد الله يحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
حرص الفنان صلاح عبد الله على إحياء ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف.
نشر عبد الله، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، صورة مع الراحل نور الشريف، وعلق: "نور الشريف في ذكرى يوم مولده أسألكم الفاتحة والدعاء".
نور الشريف واحدًا من أهم صنّاع السينما المصرية، يضم مشواره الفني رصيدًا ضخمًا من الأفلام المهمة، من بينها "حبيبي دائمًا"، "ناجي العلي"، "دماء على الأسفلت"، "جري الوحوش"، "الحقونا"، "العار"، "سواق الأتوبيس"، "زمن حاتم زهران".
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