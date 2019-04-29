شاهد.. أسراب هائلة من الجراد تجتاح نجران السعودية

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 صباحاً - انتشرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر لحظة اجتياح الجراد لمنطقة نجران في السعودية. وأظهرت مقاطع الفيديو أسرابا هائلة من الجراد في سماء منطقة نجران جنوب غرب المملكة العربية السعودية. Advertisements وضع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة خطة مكافحة على مدار العام، تشمل التكاثر الشتوي والتكاثر الربيعي في 10 مناطق يتوقع وصول الجراد إليها. وتتوزع المناطق في المملكة، كالتالى الباحة وعسير وجازان والرياض وحائل والقصيم والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك. وفي بداية يناير/كانون الثاني هاجمت أسراب من حشراب وجراد منطقة مكة المكرمة، وانتشرت في ساحات الحرم المكي.

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