ميريام كلينك تعلن الحادها في عيد الفصح!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك صورة على تطبيق انستغرام لمعايدة متابعيها بمناسبة عيد الفصح. وتظهر ميريام كلينك في الصورة وهي تقبّل أرنباً وفاجأت جمهورها من خلال تعليقها على الصورة. وكتبت ميريام كلينك: “إنه رسمياً عيد الفصح ويمكنني القول عيد فصح مجيد للجميع بالرغم من أنني ملحدة”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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