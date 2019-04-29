يسرا: غياب عادل امام في رمضان خسارة كبيرة!

كتب امير فتحي في الاثنين 29 أبريل 2019 12:58 صباحاً - قالت الفنانة المصرية يسرا إن غياب الزعيم عادل إمام في الموسم الرمضاني المقبل يعد خسارة لكل الجمهور وعشاق فنه.

وردت يسرا عبر كاميرا برنامج “عرب وود” المذاع على فضائية “روتانا سينما”، على الشائعات التي يتم تداولها بشأن مرضه وصحته ووصفتها بأنها شائعات ثقيلة الدم.

وأكدت يسرا، أن الزعيم عادل إمام صحته بخير كما نفت تمامًا أن يكون مريضًا، قائلة: “قيمة عظيمة وصحته جيدة والله يعطيه الصحة الدائمة”.

وتابعت يسرا، قائلة: “عادل إمام حمل السينما على أكتافه لمدة 50 عامًا، والسينما مستمرة بفضله، كما استمر أيضًا المسرح بفضله”.

يذكر أن النجم عادل إمام رد بنفسه على شائعة مرضه وسوف يعود لتصوير أحداث مسلسله “فالنتينو” في 2 مايو المقبل رغم خروج المسلسل رسميًا من المنافسة في الموسم الرمضاني المقبل.