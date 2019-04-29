تأجيل عرض فيلم رانبير كابور Brahmastra

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

أعلن سلمان خان مؤخرًا أن فيلم Dabangg 3 الذي بدأ تصويره قبل أسابيع، قد تقرر أن يكون عرضه الأول متوافقا مع الاحتفالات بعيد الميلاد.

ذلك التصريح اربك على الفور، العاملين بالإنتاج السينمائي، وبدأ الحديث عن أكبر صدام في السنة بين Dabangg سلمان خان وBrahmastra رانبير كابور، الذي كان مقررا أيضًا عرضه في نفس التوقيت، ولكن المنتج الآن قد تجنب الوضع بذكاء عن طريق دفع في وقت لاحق إلى تأجيل العرض إلى العام المقبل.

مخرج Brahmastra ايان موخرجي من خلال إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أكد أن عرض الفيلم سيكون في دور السينما ليس قبل صيف عام 2020.

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وأشار المصدر ذات الصلة بفريق الإنتاج أن الذي يعمل على الفيلم يحتاج إلى مزيد من الوقت “للحصول على شكل صحيح، وللحصول على الصوت والموسيقى بشكل صحيح وفي نهاية المطاف الحصول على الفيلم بشكل صحيح”

قال مخرج Wake Up Sid كذلك، “أعتقد أن الوقت الإضافي الذي يستغرقه صنع الفيلم ضروري لتحقيق حلم Brahmastra، وآمل حقًا أن نعوض هذا التأخير عن طريق تقديم لجمهورنا المحب للأفلام شيئًا ما يمكنه حقًا تحقيقه، الحب والشعور بالفخر”، لم يعلن آيان بعد موعد إطلاق سراحه وذكر أن التاريخ سيتم الإعلان عنه رسميًا بعد أن يكونوا متأكدين تمامًا من ذلك.

وفقًا لـ “آيان”، فإن brahmastra هو حلم كان يتابعه Yeh jawaani Hai Deewani الذي تم عرضه في عام 2013 ويريد أن يقدم للبلد شيئًا مذهلًا ومستوىًا. من حيث القصة والشخصية والعاطفة، دائمًا، وكذلك من حيث المؤثرات البصرية “.

Brahmastra هو الجزء الأول من ثلاثية من بطولة أميتاب باتشان Amitabh Bachchan وعلياء بهات Alia Bhatt ورانبي كابور Ranbir Kapoor.