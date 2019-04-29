اتهام سلمان خان بسرقة جوال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تشاجر النجم الهندي سلمان خان مساء الأربعاء 24 أبريل، مع رجل كان يحاول تسجيل فيديو له، في أثناء ركوبه دراجة للوصول إلى استوديوهات ياش راج في مومباي على هامش الحملة الترويجية لفيلم الجديد “بهارات”.

وقد أشارت تقارير أن سلما خلال رحلته على الدراجة دخل في مشادة مع رجل، كان يحاول التقاط مقطع فيديو عن قرب، وقدمت شكوى ضد الممثل في مركز الشرطة، عقب انتزاع سلمان لهاتفه المحمول، والقائه بعيدًا.

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ووفقا لتقرير موقع Times Now، فإن الرجل الذي كان يحاول تصوير الممثل، يعمل صحفيا يدعي أشوك شياملال باندي، ويزعم أن باندي ادعى أنه بدأ تصوير سلمان بعد الحصول على إذن من الحارس الشخصي للممثل، لكن سلمان رفض تصويره، مما أدى إلى قيام الحراس الشخصيين باساءة التصرف معه وأن الممثل انتزع هاتفه.

وفي الوقت نفسه، تكشف المصادر القريبة من سلمان أنه كان عائدا إلى منزله بعد أن أنهى تصوير في استوديو في ضواحي مومباي. ويبدو أن صاحب الشكوى بدأ بشكل محموم في اتباع النجم في طريق مزدحم.

ويقوم الممثل الذي يبلغ من العمر 53 عاما حاليا بالترويج لـ”بهارات”، وهو الفيلم الذي تقرر عرضه في عيد الفطر القادم، حيث تم إطلاق الأغنية الأولي للفيلم الخميس 25 أبريل.