أحمد منيب يعزف مع كايرو ستيبس لأول مرة فى ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عازف الكمان أحمد منيب لإحياء أولى حفلاته الموسيقية فى ألمانيا بمشاركة فرقة الجاز العالمية كايرو ستيبس، وذلك ضمن مشاركتها فى ختام فعاليات مهرجان "رقصة الثقافات Tanz der Kulturen" الذى تحتضنه مدينة شفيرين الألمانية، فى تمام الثامنة مساء غد الثلاثاء. منيب يعد أحد أبرز عازفى الكمان فى مجال الموسيقى البديلة، ويكمل حاليًا دراسته العليا للموسيقى فى ألمانيا، واشتهر بتقديمه تراكات "كوفرز" لأشهر المقطوعات العالمية عربية وأجنبية على طريقة الكمانجة، كما عرف بتأسيسه فرقة فؤاد ومنيب، التى تقدم حفلات جماهيرية موسيقية بالاعتماد فقط على مزيج بين الكمان والبيانو. وتنشغل كايرو ستيبس حاليًا بجولة حفلاتها الموسيقية فى ألمانيا، التى تعقب تكريمها مؤخرًا فى إيطاليا، بمشاركة وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم بالأكاديمية المصرية فى روما، فى أجدد تكريم لها عقب تتويجها العام الماضى على جائزة موسيقى الجاز الألمانية "جاز ميوزيك أوورد"، وحمل مؤسسها المؤلف الموسيقى المصرى باسم درويش لقب أول عازف عود ينال هذه الجائزة فى مصر والشرق الأوسط، وأتى تكريم الفرقة عن ألبوم كايرو ستيبس الأخير "فلايينج كاربت"، وشاركت خلاله الفرقة مع رباعى التانجو العالمى كوادرو نويفو، وتمكنت خلاله من كسر حواجز المبيعات القياسية للألبوم. Advertisements وتجربة فؤاد ومنيب تعد من التجارب الموسيقية الجديدة اللافتة للانتباه فى ساحة الموسيقى البديلة "الأندرجراوند" فى مصر، والمعتمدة بالأساس على كمانجة وبيانو، وحققت نجاحًا جماهيريًا واسع المدى فى وقت قياسى لم يتجاوز السنوات الثلاث، بتقديم مزيج موسيقى بين المزيكا الشرقى والنيو إيدج، وتضم عازف البيانو محمد فؤاد وعازف الكمان أحمد منيب.

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