شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. ديمي مور "cool" مع بناتها فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت النجمة ديمي مور بصحبة بناتها فى شوارع مدينة لوس انجلوس خلال الساعات الماضية حيث التقطتها عدسات مصوري الباباراتزي.





ديمي مور التى اقتربت من الـ 60 حيث اتمت عامها الـ 56 في وقت سابق ظهرت وهي أم "كول" بصحبة بناتها وفقاً لما ذكرته مجلة الديلي ميل حيث وصفتها بهذا اللقب وتطرقت خلال التقرير الذى نشر حولها بأن النجمة الشهيرة دوماً ما تظهر بصحبة بناتها وكأنها صديقة لهن بصورة أكبر من الأم.

Advertisements





جدير بالذكر أن ديمي مور سبق وارتبطت بالنجم الكبير بروس ويلز وشكلت معه ثنائياً كان الأشهر فى هوليود طيلة سنوات خلال القرن الماضى قبل انفصال الثنائى.



