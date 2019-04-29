صور.. فرقة أوتوستراد تقدم أجمل أغانيها فى ختام مهرجان ليالى الربيع فى طابا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت فرقة أوتوستراد الأردنية حفل ختام مهرجان ليالى الرببع فى طابا، والذى يقام للعام الثالث على التوالى لتنشيط السياحة فى جنوب سيناء، حيث قدمت الفرقة أجمل أغنياتها الشهيرة والتى لاقت تفاعلا كبيرا من جمهور الحفل الذى ضم العديد من الجاليات العربية، ومنها "احنا انخسبنا" و"كل يوم" و"شوى شوى" و"مش قادر" وغيرها من الأغنيات. Advertisements ومن المقرر أن تقدم فرقة شارموفرز الحفلة الثانية والأخيرة فى الليلة الختامية للمهرجان. وكان المطرب السورى ناصيف زيتون أحيا الليلة الأولى من ليالى المهرجان، والتى تعتبر أولى حفلاته فى طابا، حيث قدم ناصيف زيتون أغنيات "شو حلو" و"نامى ع صدرى" و"مش عم تظبط معى" و"قدها وقدود" و"أبنى على كلمة" لأبو وديع جورج وسوف وغيرها.

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