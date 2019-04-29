صور.. أنغام تتألق فى حفل شم النسيم بدار الأوبرا بمصاحبة المايسترو هانى فرحات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت المطربة أنغام حفلا غنائيا ناجحا فى دار الأوبرا، حيث بدأت الحفل بأغنية "حالة خاصة جدا"، وحرصت على تقديم الشكر للمايسترو هانى فرحات لتحمله تكاليف التجهيزات الفنية من معدات الصوت والإضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين فى أوركسترا الحفل. Advertisements وقرر هانى فرحات أن تكون إيرادات الحفل بالكامل لصالح صندوق تمويل نشاط ومشروعات الأوبرا. وقدمت أنغام بالحفل أيضا حوالى 20 أغنية وهى: "حالة خاصة جدا" و"يا ريتك فاهمنى" "بين البنين" و"أهى جات" و"لا دبلت" "هتقول لربنا إيه" "حبايبنا" "هدنة" و"أساميك الكتيرة" و"بتوصفنى بتكسفنى" و"اتجاه واحد" "وحدانية" و"بقول نسياك" و"100 صورة" و"بخاف افرح" "عرفها بيا" و"اكتبلك تعهد" "حتة ناقصة" و"سيدى وصالك" وسط حالة تفاعل كبيرة مع الجمهور الذى امتلأ به المسرح الكبير بدار الأوبرا.

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