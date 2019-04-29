شكرا لقرائتكم خبر عن يوميات سفرى إلى القاهرة.. تفاصيل زيارة كورتنى كارداشيان للأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زارت كورتنى كارداشيان ، نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية ، منطقة أهرامات الجيزة، وظهرت بملابس رياضية حيث ارتدت تيشرت أبيض وبنطلون مموه وكوتشى أبيض وحقيبة يد، ولم تكن المرة الأولى لها بل سبق وأنا زارتها منذ حوالى عامين.





شاركت كورتنى كارداشيان ، جمهورها، صورا خلال زيارتها ودخولها الهرم الأكبر خوفو، وعلقت قائلة:"يوميات سفرى إلى القاهرة".

وتعتبر تلك الزيارة الثانية لمصر كورتنى كارداشيان، حيث سبق وأن جاءت منذ حوالى عامين وزارت أيضا منطقة أهرامات الجيزة، وكانت قد أكدت أنها من افضل الأماكن التى زارتها حول العالم طوال حياتها.





وتحظى منطقة أهرامات الجيزة فى الفترة الأخيرة ، بزيارات من مشاهير الكرة والفن حول العالم ، حيث من أبرزهم ويل سميث، و نيكولاس كيدج وميسى و كريستيانو رونالد







