شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شريف مدكور يقاتل السرطان بنيولوك جديد قبل إجرائه العملية الجراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى ظل محاربته وتحديه للمرض اللعين ومقاومته له، يجرى الإعلامى شريف مدكور، نيولوك جديد قبل إجرائه عملية جراحية الأسبوع المقبل.

وظهر الإعلامى شريف مدكور، فى كوافير رجالى، مع أحد مصففى الشعر، موضحا أنه سوف يجرى نيولوك جديد قبل إجرائه العملية، قائلا: "فكرت بما أننى هعمل عمليه الأسبوع اللى جاى.. ولقيت شكلى مش عاجبنى.. فجيت عند محمد ورامى وقولت هعمل نيولوك العملية.. عاوز أخش المستشفى أبقى مز..هوريكو فيديو لما نخلص".

وكان الإعلامى شريف مدكور نشر صوره لنفسه تحمل ابتسامة رائعة معلنا تحديه للمرض اللعين، وحيث علق قائلاً:"أنا مقاتل السرطان".

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وكان المذيع شريف مدكور أعلن عن إصابته بورم فى القولون، مضيفا: "أقدم شكر خاص للممرضة التى رافقتى أثناء الاطمئنان على صحتى، وهناك طفرة فى التمريض بمصر، وطريقة التعامل مع المرضى.. وأنه فى أول أسبوع فى رمضان المقبل سأجرى عملية لإزالة الورم، وسأباشر عملى".